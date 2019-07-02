Владимир Урин: Большой театр не делит зрителя на своего и чужого
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин в интервью МИР 24 рассказал о том, как формируется репертуар театра.
По его словам, в Большом театре зритель чрезвычайно разнообразен, поэтому при выборе спектаклей для нового сезона нет мыслей: этот спектакль будет для иностранного зрителя, этот — для российского.
— Мы, прежде всего, думаем, насколько команда, которая это делает, может это интересно сделать, насколько это может быть по-новому взгляд, современный взгляд, — пояснил он.
Предположить, насколько популярна будет новая постановка, по словам генерального директора, достаточно сложно. Бывает, что для спектакля использован непростой музыкальный материал или сложная литературная основа, но он приобретает большую популярность у широкого круга зрителей.
Источник: mir24.tv
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