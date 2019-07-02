Ученые нашли способ избежать подростковой депрессии
Умение подростка описывать негативные эмоции влияет на способность справляться со стрессом. К соответствующему выводу пришли психологи из Рочестерского университета.
Ранее считалось, что люди, испытывающие сложность с определением собственных отрицательных эмоций, чаще предрасположены к депрессии. Отмечается, что исследования подтверждали данный факт только в отношении взрослых. Поведение подростков было мало исследовано.
В эксперименте участвовали 233 подростка, средний возраст которых составлял 16 лет. На первом этапе они заполняли дневник настроений: писали о ежедневных стрессах и своей реакции на них четыре раза в день в течение недели. Следующий опрос прошел только через 1,5 года, в ходе которого психологи оценили наличие у участников симптомов депрессии.
Результаты показали, что у подростков, которые изначально имели трудности с описанием своих переживаний, депрессия наблюдалась чаще. При этом выражение положительных эмоций на стресс или удрученное настроение не влияло, выяснили психологи.
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