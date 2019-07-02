Маркизио поблагодарил болельщиков за поддержку
• 16:17 • 2 июля 2019
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Маркизио отметил, что в непростой период жизни болельщики и клуб смогли «согреть его сердце»
Фото: Скриншот с видео на Youtube
Итальянский футболист Клаудио Маркизио в социальных сетях обратился к болельщикам.
— Вы помогали мне двигаться вперед в весьма непростой период моей жизни. Вы заставили меня почувствовать себя важным, вы меня приняли, вы согрели мое сердце, — отметил футболист.
Он также пожелал «Зениту» успешных выступлений и побед в различных турнирах, передает издание «Невские Новости».
Ранее в СМИ появилась информация, что между «Зенитом» и футболистом Клаудио Маркизио ведутся переговоры о расторжении контракта. Возможно, футболист покинет клуб летом.
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