Юрий Лоза о ситуации с Пугачевой: Все олигархи и большие бандиты заезжают на перрон
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал заезд Аллы Пугачевой на «Майбахе» по платформе Рижского вокзала.
— А чем, собственно, все так удивлены? — задался он вопросом в разговоре с «Вечерней Москвой». — Она что, первая туда заехала? Идите на Кутузовский проспект и посмотрите на машины, которые едут по выделенной полосе. Все эти люди имеют возможность заезжать на перроны. Все олигархи и все большие бандиты. Так что нужно либо менять систему и запрещать въезжать на перрон всем, либо не возмущаться, что это делает кто-то, у кого есть такая возможность. Не Пугачева изобрела въезд на перрон. Она просто воспользовалась возможностью, которая всю жизнь широко практикуется в нашей стране.
По мнению музыканта, бурная реакция общества на произошедшее объясняется развитием современных технологий.
— Разница только в том, что сейчас у каждого прохожего появился телефон с камерой внутри и возможностью выкладывать заснятое в Интернет. И скрывать эти факты не получается. Они становятся достоянием общественности, — подытожил Лоза.
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