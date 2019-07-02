«Великих надо отличать от всех остальных»: Успенская заступилась за Пугачеву
Исполнительница русского шансона Любовь Успенская прокомментировала ситуацию с заездом автомобиля Аллы Пугачевой на платформу Рижского вокзала.
Певица отметила, что такие меры были приняты, скорее всего, ради безопасности Примадонны, которая часто путешествует вместе со своими детьми. Также Успенская добавила, что для некоторых людей можно делать исключения.
— Я могу сказать: надо таких звезд великих, как Алла Борисовна, как-то отличать от людей всех остальных. Во-первых, этот человек столько сделал для страны и для народа хорошего и полезного в плане музыки и многого всего другого, — приводит слова Успенской РЕН ТВ.
Напомним, скандал вокруг Аллы Пугачевой начался после публикации на официальной странице форума поклонников певицы в Instagram видеозаписи. На ней видно, что Примадонна едет по перрону вокзала на автомобиле с личным водителем. После выйдя из машины, она отправляется в вагон поезда. В защиту Пугачевой уже выступил ряд людей. В частности, юморист Владимир Винокур назвал критиков певицы «злопыхателями».
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