Как отправиться в путешествие в доме на колесах

Если в Европе дома на колесах чаще всего покупают пары пенсионного возраста, то у нас типичный покупатель и наниматель такого «жилого транспорта» — семейный гражданин средних лет со стабильным заработком.

Причем в первый раз глава семейства обычно приходит один и живо интересуется техническими характеристиками машины. На саму сделку приходит уже вся семья, и практически всегда окончательный выбор делает супруга. Потому что муж всю дорогу будет за рулем, а она — по-прежнему останется хозяйкой в этом временном домике. Дети обычно счастливы, сразу начинают лазить по полкам, прятаться в шкафах.

Но не нужно забывать и о безопасности. Во время движения все пассажиры должны сидеть в креслах, пользоваться удобствами дома на колесах на ходу запрещено. Для этого есть стоянки, а остановиться автодом может в любом месте.

Классовый разбор

— Традиционный автодом — собранный на предприятии фургон со всем набором для поездки за город или на дальние расстояния.

— Вэн — популярная модель фургона, переделанная под домик на колесах. Это более аскетичное решение, в вэнах немного места, да и прочие «удобства» гораздо теснее.

— Жилые прицепы — пристыковываются к машине. Легкий прицеп — легкий автомобиль. Прицеп потяжелее потребует более мощного авто. Выгодно для кемпингов: оставил домик, поехал на экскурсию, потом вернулся.

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ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Самый дорогой дом на колесах называется Country Coach Prevost и стоит миллион долларов. Кроме привычного набора услуг в нем есть кинотеатр, рабочий кабинет и даже маленькая сауна.

СПРАВКА

Выбор москвичей для отдыха на колесах:

— «Золотое кольцо»;

— Сочи;

— Крым;

— Карелия;

— Алтай;

— Поволжье.

На южных направлениях стали появляться кемпинги для трейлеров. Кроме того, набирает популярность «европейский подход»: поездка без маршрута с остановками каждые 200–250 километров, отдыхом, прогулкой, шопингом.

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