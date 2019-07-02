Россиянин погиб на соревнованиях в Финляндии
В минувшие выходные на соревнованиях по триатлону Ironman в Финляндии погиб российский гражданин Виталий Дерягин. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил консул России в Финляндии Александр Зеленов.
— Мы получили информацию от финских властей о гибели на спортивных соревнованиях по триатлону нашего гражданина Виталия Дерягина, 43 лет, — рассказал Зеленов.
Он добавил, что консульство оказывает содействие родственникам по оформлению документов на вывоз тела на родину.
Как сообщили организаторы соревнований, мужчине стало плохо в субботу, 29 июня. Он был доставлен в больницу, где скончался в воскресенье, 30 июня. Полиция начала расследование.
По данным СМИ, Дерягин являлся депутатом Елабужского городского совета третьего созыва, передает ТАСС.
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