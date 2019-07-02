Новый парк обустроят в районе Куркино
• 18:45 • 2 июля 2019
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Парк разделят на несколько зон
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
В столичном районе Куркино планируют обустроить новый парк. Территорию вдоль домов 25–35, корпус 1, на Новокуркинском шоссе озеленят.
Кроме того, ожидается обновление дорожно-тропиночной сети.
— В нижней части холма разместится зона земли с песочницей и площадками для детских игр и творчества. Дальше по склону — синяя зона воды с различными качелями, — заявил глава управы района Куркино Денис Тараканов.
По его словам, все зоны парка будут соединены между собой переходами, мостиками и лестницами.
На официальном портале мэра Москвы уточняется, что в парке сделают тихие зоны для прогулок и площадки для детей.
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