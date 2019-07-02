Астрологи и ясновидящие объяснили, почему доверие к ним снижается

Согласно последним данным опроса ВЦИОМ, среди россиян за последние два года резко снизилась доля тех, кто верит в астрологические прогнозы и приметы, а также в существование у отдельных людей способностей к колдовству и наведению порчи.

Мастера оккультных наук и предсказатели признают, что в последнее время численность людей, которые обращаются к ним, снизилась. Так, например, известный астролог Элеонора Гинзбург говорит, что в обществе действительно падает вера в сверхъестественное.

— У меня есть постоянные клиенты и появляются новые. Но у населения действительно упала вера, но не только в астрологию, но и вообще во все, о подъеме астрологии говорить не приходится. Тем не менее в связи с полным солнечным затмением ко мне обратилось очень много людей, — рассказала астролог Элеонора Гинзбург.

Ведический астролог Елена Грушина тоже признает такую тенденцию, однако связывает ее с развитием технологий.

— Количество запросов на мои услуги не уменьшилось, но сейчас многие люди начали ориентироваться на общие прогнозы, которые размещаются, например, в Интернете. Однако спрос есть всегда на персональные расклады, когда есть какие-то кризисные ситуации у человека, — отметила астролог Елена Грушина.

Ясновидящая и таролог Марианна Абравитова отмечает, что интерес к людям с экстраординарными способностями подогревался в годы перестройки. Тогда на этом поприще могли прославиться «шоумены и фрики».

— Вспомните о Кашпировском, его сеансах на ТВ, рассказы о Джуне, далее появилась программа «Битва Экстрасенсов», и новая волна захлестнула общественность. Рос процент людей, которые в это верили, этим увлекались. Гастроли по стране тоже были распространенным явлением. Но среди них было много артистов, шоуменов, фриков.

По мнению Абравитовой, сейчас ситуация изменилась, появился тренд на разоблачающие фильмы.

— Сейчас, когда государство поменяло политику и развернуло все это вспять, когда прошли расследования и разоблачения на телевидении, многие поменяли свое мировоззрение. Но есть и те, кто действительно обладает способностями, у них есть клиентура, хотя таких мало. Они всегда останутся востребованными, но нельзя не заметить, что градус интереса упал.

Эксперты не из сферы сверхъестественного, в свою очередь, считают, что падение уровня доверия граждан к колдунам и астрологам связано с политикой государства и свободным доступом к научной информации. Иными словами, происходит рационализации общества.

— Такая тенденция связана с просветительской деятельностью, которая ведется в последние годы. Происходит рационализация общества, выпускаются книги, учебная литература, организуются лекции. Также важно, что в школу три года назад вернули уроки астрономии, все это сказывается на том, что доверие, например, к астрологии снижается, — отметил научный сотрудник Астрономического института им. Штернберга Владимир Сурдин.

Детали

За четверть века позиции граждан относительно вопросов веры в приметы, предсказания и колдовство сместились, скорее, в сторону скептицизма, отмечает ВЦИОМ. Так, сильно пошатнулось доверие к лечению гипнозом — 22 процента против 41 процента в 2015 году и 63 процентов в 1990 году. Чаще россияне стали сомневаться в эффективности спиритических сеансов. Приметам в сравнении с 2015 годом (50 процентов) и 2000 годом (57 процентов) сегодня верят заметно меньше людей — 33 процента. Пятнадцать процентов опрошенных доверяют советам астрологов, хотя еще три года назад такого мнения придерживался 31 процент россиян. Также с 2015 года стремительно растет доля неопределившихся со своим отношением к паранормальным явлениям.

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