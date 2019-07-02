Ключевые решения по нацпроектам приняли на президиуме Совета при президенте РФ
Председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил, что новые больницы, школы и дороги должны появляться в первую очередь в регионах. Такое заявление он сделал на заседании президиума Совета при президенте России, в котором принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.
На данной встрече главы субъектов РФ отчитались, как проходит реализация национальных проектов в регионах.
— Все ключевые административные решения мы с вами приняли. Соглашения о межбюджетных трансфертах заключены, — заявил Дмитрий Медведев.
Он добавил, что отдано поручение об организации по ресурсам, выделенным на следующий год.
На реализацию 12 национальных проектов из федерального бюджета выделили свыше 1,7 триллиона рублей на 2019 год.
По словам председателя правительства России, регионы сейчас работают активно по данной программе, но надо действовать быстрее.
— Лето уже, идет самый пик строительного сезона, — приводит официальный портал мэра Москвы комментарий Медведева.
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