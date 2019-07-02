Полиция ищет таксиста, вытолкнувшего столичного пассажира
• 20:12 • 2 июля 2019
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Продолжаются поиски водителя такси
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
На Ижорской улице, согласно предварительным данным, произошел конфликт между таксистом и пассажиром.
В связи с происшествием на севере Москвы начата проверка.
— В ходе конфликта водитель высадил пассажира из машины и уехал. Со слов заявителя, в такси остались его личные вещи. В настоящее время ведется розыск автомобиля, — рассказали «Вечерней Москве» представители ГУ МВД по городу.
Обстоятельства конфликта в столице устанавливают сотрудники правопорядка.
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