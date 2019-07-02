Мэр Москвы освободил от должности заместителя префекта САО
• 20:57 • 2 июля 2019
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Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности заместителя префекта САО Андрея Столярова
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил заместителя префекта — руководителя контрактной службы Северного административного округа Москвы. Эту должность занимал Андрей Столяров.
Документ об освобождении от государственной гражданской службы опубликован на официальном сайте мэра Москвы.
— Освободить Столярова Андрея Олеговича от замещаемой должности заместителя префекта — руководителя контрактной службы Северного административного округа города Москвы, — говорится в распоряжении.
Отмечается, что увольнение произошло 1 июля 2019 года. Андрей Столяров ушел с поста по собственной инициативе.
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