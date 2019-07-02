Столичные медики помогут пострадавшим от паводка в Иркутской области

На территории чрезвычайного происшествия ранее были направлены почти полторы тысячи военных, а также армейская спецтехника и сотрудники МЧС.

— В целях усиления медицинских организаций региона в зону ЧС в Иркутской области направлен сводный медицинский отряд ФМБА России в составе 32 специалистов, оснащенных мобильными медицинскими, в том числе мобильными операционными, комплексами, — говорится в официальном сообщении ведомства.

Существенное внимание уделяется и организации доставки гуманитарной помощи жителям пострадавших от паводка территорий. В Иркутскую область прибыли три вагона гуманитарного груза: более 30 тонн продовольствия, бутилированной воды, бытовой химии и теплых вещей. Недавно из столицы самолетом Ил-76 были отправлены наливные дамбы, спасательные лодки, палатки и одеяла.

По данным Минздрава России, регион полностью обеспечен иммунобиологическими препаратами и вакцинами от наиболее вероятных вирусов. Работу на месте осуществляют 22 прививочные бригады. Кроме того, организовано аудиоинформирование о бесплатных медицинских услугах.

Напомним, что, по данным на 2 июля, в Иркутской области сохраняется режим чрезвычайной ситуации, спровоцированный затоплением территорий жилых домов.

Уровень реки Ия до сих пор превышает критическую отметку. Под водой остаются более четырех тысяч строений в 42 населенных пунктах.

Как сообщают представители местного отделения МЧС, число госпитализированных уже превысило две сотни. Сотрудникам медицинских учреждений поступило более тысячи обращений. По информации спасательного ведомства, в результате паводка погибли 18 человек. Совместными усилиями санитарно-эпидемиологическую обстановку удается держать под контролем, случаев массовых заражений зафиксировано не было.

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