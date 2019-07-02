Мужчину ранили ножом в результате конфликта на юге столицы
• 22:08 • 2 июля 2019
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Столичная полиция устанавливает обстоятельства конфликта
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку в связи с происшествием в столичном районе Донской.
Согласно предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт, один человек пострадал.
— В районе Ленинского проспекта, дом 37, произошла ссора между тремя мужчинами, в результате которой в больницу был доставлен мужчина с ножевым ранением, — приводит агентство городских новостей «Москва» комментарий представителей МВД.
Пострадавший госпитализирован, двое подозреваемых задержаны.
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