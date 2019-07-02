Лучшего спасателя выберут в Москве

Общее построение объявляют в 9:00. Начинается жеребьевка, которая должна определить порядок выполнения упражнений. Тех, кто вытянул первые номера, коллеги встречают аплодисментами.

Конкурсанты начинают без раскачки. Первое задание — подтягивание на перекладине. Раз рывок, два, три — судья внимательно считает повторения.

За спасателя первого класса аварийно-спасательного отряда № 8 Пожарно-спасательного центра Михаила Орлова болеют супруга Мария, сын Данила и дочь Дарья.

— Для меня это третье участие в конкурсе, — рассказывает Михаил в перерыве между упражнениями. — Здесь мы отрабатываем базовые навыки спасателя при работе на воде, во время техногенных аварий, поэтому опыт получаешь достаточно хороший. Плюс выступаешь против сильных ребят, они все опытные, прошли серьезный отбор. Соревновательный эффект от этого увеличивается.

Отработав на перекладине, конкурсанты отправляются на проверку знания теории: тестовое задание включает 20 вопросов. Ответив, переходят к водным состязаниям. На берегу лежат три спасательных круга и специальный трос — спасательный конец Александрова. На водной глади двое «утопающих» — конструкции с буем посередине, имитирующим голову, и квадратным ободом, обозначающим руки. Одна мишень удалена на 16 метров, вторая на 20. Ближнему «утопающему» участники соревнований бросают круг, дальнему — конец Александрова. Главное — не попасть в «голову», иначе судьи начислят штрафные баллы. Соперники внимательно наблюдают за каждым броском. Но вместо того чтобы пытаться сбить настрой, как происходит на львиной доле соревнований, наоборот, поддерживают своих товарищей.

Михаил Орлов из аварийно-спасательного отряда № 8 Пожарно-спасательного центра наблюдает за гонкой вместе с сыном Данилой, дочкой Дарьей и женой Марией Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Завершается первый день заплывом на 100 метров на скорость и спасением «утопающего» с глубины. Лучший результат показывает спасатель первого класса поисково-спасательной станции «Кировская» Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Василий Рогов. В конкурсе он принимает участие уже более 15 лет.

— Набор заданий из года в год остается неизменным, — говорит он. — Конкуренция высокая, ребята большие молодцы. Соревнования отличные, помогают держать себя в тонусе.

Следующий тур соревнований на звание лучшего спасателя пройдет в подмосковных Апаринках, где на территории Пожарно-спасательного центра конкурсанты будут состязаться в альпинизме, спасении после катастрофы техногенного характера и оказании помощи после взрыва. Победителя объявят 5 июля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Илья Зиновьев, консультант управления подготовки Департамента ГОЧСИПБ:

— Основная задача нашего конкурса — выявить сильнейшего спасателя города Москвы. За каждое упражнение мы начисляем баллы. После чего суммируем количество, тем самым определяем победителя соревнований. В качестве поощрения трое лучших спасателей получат денежные вознаграждения от города Москвы, медали и грамоты от Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы. Многие участвуют из года в год, им интересно выиграть. Стать лучшим среди лучших — это всегда почетно.

СПРАВКА

Организатором конкурса на звание «Лучший спасатель» является Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

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