Минобороны опровергло информацию о взрыве газа на глубоководном аппарате
Министерство обороны Российской Федерации опровергло информацию об уведомлении норвежского агентства по ядерной опасности о «взрыве газа на подводном аппарате». Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.
Сообщается, что ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что соответствующее уведомление было направлено в норвежское ведомство.
— Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось, — указано в заявлении Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован благодаря самоотверженным действиям команды, передает РИА Новости.
Напомним, Минобороны сообщило о гибели 14 моряков-подводников во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ в российских территориальных водах.
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