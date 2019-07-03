Мария Шарапова рассказала о своей мечте
• 02:04 • 3 июля 2019
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Мария Шарапова призналась, что всегда была о остается близка со своими родителями
Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о том, что мечтает о семье и ребенке. Спортсменка поделилась этим во время пресс-конференции после матча первого круга Уимблдона, видеозапись которой была опубликована на официальном сайте турнира.
Мария Шарапова призналась, что всегда была о остается близка со своими родителями, и хотела бы иметь такую же связь со своим будущим ребенком. Тем не менее, теннисистка отметила, что если она родит, то уже не сможет вернуться в теннис.
Российская спортсменка в ходе матча первого круга Уимблдона получила травму во время игры против француженки Полин Парментье. В итоге она отказалась от дальнейшей борьбы при счете 0:5.
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