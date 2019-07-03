Посольство РФ в Чехии заявило о надежде на решение проблем с авиасообщением
Посольство Российской Федерации в Чехии опубликовало на своей официальной странице в Facebook сообщение, в тексте которого говорится о надежде на скорое разрешение ситуации авиасообщением между странами.
В ведомстве подчеркнули, что кроме России из-за введенных ограничений были затронуты граждане Южной Кореи, Японии и Китая.
— Рассчитываем, что совместными усилиями чешских и российских авиационных властей эта ситуация будет преодолена в кратчайшие сроки, — сообщили в посольстве.
Напомним, что во вторник, 2 июля, «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» были вынуждены отменить ряд рейсов в Прагу и Карловы Вары после аннулирования властями Чехии выданных ранее разрешений на авиаперевозку. Последней компании вскоре разрешили возобновить рейсы из Екатеринбурга.
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