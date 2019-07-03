Более 2,5 тысячи москвичей посетили веранды здоровья с момента открытия
В рамках программы «Здоровая Москва» рядом с медицинскими павильонами в парках открылись веранды здоровья. Для посетителей проведут лекции, посвященные здоровому образу жизни, и мастер-классы по активным видам спорта.
Веранды открылись в ландшафтном парке «Митино», в парках «Садовники», «Печатники», в Лианозовском парке, в парке Олимпийской деревни и в других местах. Для каждой площадки есть отдельное расписание.
По словам заместителя руководителя Департамента здравоохранения Москвы Елены Громовой, свыше 2,5 тысячи человек посетили веранды здоровья с момента старта проекта. Город предоставляет все возможности для поддержания здорового образа жизни.
Веранды здоровья откроются еще в четырех столичных районах. Посетителей научат танцевать латиноамериканские и восточные танцы, проведут занятия по боевым искусствам и гимнастике. Занятия по йоге и пилатесу помогут восстановить душевное равновесие, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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