Звезды выступят в «Царицыне» на празднике ко Дню семьи, любви и верности

Музей-заповедник «Царицыно» — одна из основных площадок предстоящего праздника. В День семьи, любви и верности гостей ждет специальная программа, в рамках которой пройдут концерты, мастер-классы и спортивные соревнования.

Накануне праздника, 7 июля, пройдет фестиваль «Московская семья». Праздничные мероприятия с участием известных артистов пройдут с 12 до 22 часов.

— Музей-заповедник «Царицыно» станет одной из главных площадок Дня семьи, любви и верности в городе. Весь день в парке будет проходить праздничный концерт. На сцене у Большого Царицынского дворца выступят Дмитрий Маликов и Лариса Долина, группа «Самоцветы» при участии Юрия Маликова, Владимира и Елены Пресняковых, а также оркестр «Фонограф» под руководством Сергея Жилина. Музыканты будут петь песни о любви и поздравлять гостей парка с праздником. На сцене также сыграют классические и джазовые композиции, — рассказали в пресс-службе Департамента культуры Москвы.

Недалеко от главной сцены расположатся три зоны для семейного отдыха. Там выступят уличные музыканты и пройдут мастер-классы: для детей — уроки по мыловарению, плетению косичек и венков из полевых цветов, росписи сувениров, а также анимационная студия, где расскажут, как создаются мультфильмы; для женщин — мастер-классы по макияжу; для всех желающих — уроки игры на барабане и занятия йогой с опытными наставниками.

Для любителей спорта и активного отдыха откроют спортивные площадки для игры во фрисби, бадминтон и городки, пройдут соревнования по перетягиванию каната и мастер-класс по футбольному фристайлу (жонглированию мяча).

Главным событием семейного праздника станет церемония вручения медалей «За любовь и верность», которыми наградят 24 пары, прожившие в браке более 25 лет. Среди них будут и известные деятели культуры — народный артист Валерий Баринов и первый заместитель директора Московской дирекции массовых мероприятий Департамента культуры Владимир Агафонов с супругами, основатели и руководители ансамбля эстрадно-спортивного танца «Карнавал» Ирина и Сергей Афутины, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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