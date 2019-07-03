Киркоров об отце Баскова: Человек, который подарил стране большого артиста

Певец Филипп Киркоров опубликовал в своем микроблоге пост с соболезнованиями своему другу и коллеге Николаю Баскову, у которого 1 июля в возрасте 67 лет скончался отец Виктор Басков.

Артист пожелал другу «сил, чтобы пережить этот тяжелый день и оставить на всю жизнь светлую память в душе и сердце о главном человеке».

На фото: мать Николая Баскова Елена (слева), певец Филипп Киркоров (в центре), отец Николая Баскова Виктор (справа) Фото: Фотография из Instagram (https://www.instagram.com/fkirkorov/)

Он также назвал отца Баскова «человеком, подарившим России большого артиста, а ему — прекрасного друга».

— Сил вам с мамой и терпения сегодня и на долгие годы, вы теперь друг у друга одни на свете, а твой отец с небес будет тебе аплодировать, и это будут самые высокие и самые громогласные овации, — написал Киркоров в Instagram.

В конце подписи к своему посту он извинился за то, что не может быть в настоящий момент рядом.

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