Киркоров об отце Баскова: Человек, который подарил стране большого артиста
Певец Филипп Киркоров опубликовал в своем микроблоге пост с соболезнованиями своему другу и коллеге Николаю Баскову, у которого 1 июля в возрасте 67 лет скончался отец Виктор Басков.
Артист пожелал другу «сил, чтобы пережить этот тяжелый день и оставить на всю жизнь светлую память в душе и сердце о главном человеке».
Он также назвал отца Баскова «человеком, подарившим России большого артиста, а ему — прекрасного друга».
— Сил вам с мамой и терпения сегодня и на долгие годы, вы теперь друг у друга одни на свете, а твой отец с небес будет тебе аплодировать, и это будут самые высокие и самые громогласные овации, — написал Киркоров в Instagram.
В конце подписи к своему посту он извинился за то, что не может быть в настоящий момент рядом.
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