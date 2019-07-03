Более миллиона квадратных метров недвижимости ввели в Новой Москве за 2019 год

В период с января по июнь 2019 года в Троицком и Новомосковском округах ввели в эксплуатацию более миллиона квадратных метров недвижимости.
— В первом полугодии нынешнего года в ТиНАО введено 1 миллион 104,2 тысячи квадратных метров общей площади объектов капитального строительства, — рассказал глава Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.
За полгода в Новой Москве ввели более 600 тысяч «квадратов» жилья и почти 490 тысяч квадратных метров социальных и промышленных объектов. Владимир Жидкин подчеркнул, что всего за год в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию без малого 2,3 миллиона «квадратов» недвижимости, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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