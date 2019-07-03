Сенатор Пушков рассказал о тщетности похода Зеленского за канадским оружием
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал визит украинского лидера Владимира Зеленского в Торонто (Канада), где он выступил на конференции, посвященной проблемам на Украине.
По словам парламентария, «Зеленский не тем занимается». Пушков выразил уверенность, что импорт бронетехники из Канады не поможет разрешению двух самых насущных проблем на Украине.
— Поставки Украине военной техники из Канады не помогут ни экономике страны, ни арестованным в России украинским морякам, — написал политик в микроблоге.
Он добавил, что, напротив, ввоз вооружения сыграет на руку только «радикалам и Порошенко».
— С кем собирается воевать Зеленский канадским оружием? Даже в Канаде все смеялись, — иронично отметил Пушков в Twitter.
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