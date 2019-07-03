Самбистка Анна Харитонова: Слабых соперников не бывает
Спортсменка Анна Харитонова рассказала о достижениях в спорте и тренерской работе.
Она начала свою спортивную карьеру с дзюдо, но после участия в Олимпиаде-2008 в Пекине девушка перешла в самбо. Спортсменка отмечает, что никогда не жалела о своем выборе. В 2013 году ей удалось одержать победу на чемпионатах мира, Европы и Универсиаде.
Анна Харитонова рассказала, что три года назад официально завершила спортивную карьеру и стала тренером. Она отметила, что ей нравится учить и передавать свой опыт детям.
Спортсменка считает, что не бывает легких побед и слабых соперников.
— Даже самый слабый противник может дать очень сильный бой. Важно морально хорошо настроиться. Если этого не сделать, то проиграешь любому, — подчеркнула она в комментарии argumenti.ru
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