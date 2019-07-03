Жизнь отдавшие за други своя

Трагические вести приходят с севера — в результате пожара на подводной лодке погибли 14 человек экипажа, среди которых два Героя России.Что за лодка, не сообщается по причинам секретности, однако в открытых источниках уже появилась информация, что это «Лошарик» — атомная глубоководная станция, а раз так, то о картине случившегося мы узнаем не скоро. Объекты типа «Лошарика» крайне непубличны.

Но это не является причиной для спекуляций на гибели моряков. Каждый день сотни человек, заняв свои места внутри прочных корпусов, несут вахту. Среди сотен механизмов, в тесноте, в отсутствие дневного света и привычного распорядка дня, поскольку на подводной лодке нет смены времени суток, люди выполняют свой долг.

Вместе живут, вместе служат, вместе сражаются с врагом или стихией, которая такой же враг. Море — враг. Поэтому никакого «мирного времени», по сути, нет. Каждый выход в поход, который проходит во враждебной человеку среде, связан со смертельным риском. Как сказал Герой Советского Союза Магомед Гаджиев, тоже воевавший на подводных лодках: «Либо все умирают, либо побеждают».

Сегодня благодаря творчеству многих современных писателей-маринистов, которые немного приоткрывают совершенно неизвестную для нас — гражданских людей — область, мы можем судить о подводном флоте не только с парадно-показательной стороны, которую обычно показывают по ТВ. Военные моряки — такие же люди со своими проблемами. Служить им приходится в очень нелегких условиях. Начиная с не всегда устроенного быта, заканчивая непростым северным климатом. Край летающих собак — так в шутку, в которой очень большая доля правды, называют тот небольшой участок суши на Кольском полуострове, где служат подводники.

Трагические вести приходят с севера — в результате пожара на подводной лодке погибли 14 человек экипажа, среди которых два Героя России Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Поэтому лучше избежать преждевременных спекуляций о причинах трагедии. Что может понять человек о службе на лодках, который ни разу не стоял вахту, не отрабатывал борьбу за живучесть, когда речь идет не просто о следовании многочисленным инструкциям, но о самом важном выборе в жизни человека — спастись самому или положить жизнь «за други своя»? Времени на раздумья нет, решение это должно приниматься мгновенно.

Подводники, как мы узнаем спустя много лет после многих трагедий, выбирают второй вариант, когда гибнут в задраенном горящем отсеке, чтобы не допустить распространения пожара по остальным, когда отдают товарищу исправное дыхательное устройство, потому что у него не работает что-то. Служба всегда рядом со смертью. Потому не стоит их преждевременно судить и делать выводы хотя бы из уважения.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»