РЖД рассказали, кто виноват в выезде автомобиля Пугачевой на перрон Рижского вокзала
Стали известны результаты проверки РЖД по факту выезда автомобиля певицы Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала. Проверка проводилась специалистами транспортной безопасности, сообщает ФАН.
Сообщается, что виновата в подобном инциденте дежурная по вокзалу. Девушка приступила к исполнению обязанностей недавно. Увидев перед собой Аллу Пугачеву, она растерялась и, не оповестив директора вокзала, сотрудников транспортной безопасности, пропустила машину со звездой на перрон.
Сотрудница вокзала нарушила нормы федерального закона № 16, новая редакция которого была принята в прошлом году. По новым правилам на въезд транспорта на территорию вокзала должен быть выписан пропуск, сделать это нужно за два–три дня. Въезд на сами платформы запрещен правилами транспортной безопасности.
Сотрудницу вокзала не уволили за подобную оплошность, с ней проведена разъяснительная беседа.
Напомним, что 1 июля в Сети появилось видео, на котором видно, что Алла Пугачева едет по перрону Рижского вокзала на автомобиле с личным водителем. Звезда подъехала к нужному вагону и села в поезд.
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