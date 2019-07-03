Эксперт: «Зенит» — фаворит в борьбе за Суперкубок России
• 12:12 • 3 июля 2019
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Эксперт считает, что у «Зенита» более сбалансированный состав
Фото: https://www.instagram.com/zenit_spb/?hl=ru
Бывший футболист Алексей Стрепетов в беседе с изданием «Невские новости» заявил, что считает петербуржцев фаворитами в матче за Суперкубок страны против «Локомотива».
По мнению эксперта, у обеих команд сейчас есть есть проблемы, но у сине-бело-голубых более стабильный состав. У команды есть надежный костяк, который в прошлом году задавал тон игры.
Тем не менее стрепетов отмечает: не стоит ожидать, что матч сложится для «Зенита» легко. Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ранее уже заявил, что будет делать ставку на самоотдачу игроков.
Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится 6 июля.
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