Погибших в Баренцевом море подводников представят к госнаградам
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил в ходе совещания в Североморске, что все офицеры, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, будут представлены к государственным наградам.
— Семеро из погибших были капитанами первого ранга, а трое — капитанами второго ранга. Двое являлись Героями России. Все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам, — передает ТАСС слова Шойгу.
Напомним, что 1 июля Министерство обороны РФ сообщило о гибели 14 моряков во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате АС-12 в российских территориальных водах. Пожар возник во время проведения батиметрических измерений. СК РФ начал проверку по факту произошедшего.
Во вторник вечером, 2 июля, президент России провел внеплановую встречу с министром обороны, от которого по итогам беседы потребовал отправиться в Североморск для выяснения причин ЧП. 3 июля Шойгу провел совещание с членами комиссии по установлению обстоятельств возгорания на судне.
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