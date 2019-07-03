Шойгу прибыл в Североморск для расследования гибели моряков на подлодке
Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Североморск Мурманской области, чтобы лично заслушать доклады о причинах возгорания на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море. Об этом сообщили в военном ведомстве.
Отмечается, что Шойгу прибыл по поручению президента России Владимира Путина. Докладывать министру будут командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев и главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.
Кроме того, Шойгу проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на подводной лодке. Об этом пишет ТАСС.
Напомним, что в понедельник, 1 июля, Министерство обороны России сообщило о гибели 14 моряков во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате АС-12 в Североморске. По предварительной информации, из 14 погибших семь — капитаны I ранга, двое — Герои России.
Пожар произошел в ходе проведения батиметрических измерений. СК РФ инициировал проверку по факту ЧП.
Во вторник вечером, 2 июля, президент России Владимир Путин провел внеплановую встречу с министром обороны. По итогам беседы глава государства потребовал провести тщательное расследование причин возгорания.
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