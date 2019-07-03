Спасательный буксир ЧФ впервые отправился в Персидский залив из Новороссийска
• 13:39 • 3 июля 2019
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За предполагаемые 20 дней пути корабль пройдет через шесть морей, три пролива, четыре залива и Суэцкий канал
Фото: Фотография с сайта Черноморского флота (http://kchf.ru/)
Спасательный буксир «Профессор Николай Муру» впервые выполняет переход в Персидский залив из Новороссийска. Об этом рассказали в пресс-службе Черноморского флота, в состав которого входит судно.
Отмечается, что за предполагаемые 20 дней пути корабль пройдет через шесть морей, три пролива, четыре залива и Суэцкий канал.
Буксир направляется в Персидский залив для обеспечения сборной команды ВМФ России, принимающей участие в Армейских международных играх на территории Ирана. Об этом пишет РЕН ТВ.
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