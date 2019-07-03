Фасад, крышу и парк Политехнического музея откроют ко Дню города

Фасад, крышу и парк реконструируемого Политехнического музея планируют открыть ко Дню города. После реконструкции музей будет принимать около двух миллионов человек в год.
Сегодня в музее ведется масштабная работа, включающая реконструкцию, реставрацию, открытие новых подземных пространств, создание новых галерей. Одна из основных задач — соединение городского пространства от «Зарядья» до Лубянки.
— Это будет сплошная пешеходная зона с городским музейным парком, — рассказал министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. — Работаем мы долго над этим проектом и надеемся, что полностью откроем фасад здания, крышу и музейный парк ко Дню города в этом году к 7 сентября.
После этого строительные работы начнутся внутри здания, завершатся они осенью 2020 года. По словам директора музея Юлии Шахновской, пропускная способность учреждения после реконструкции вырастет до двух миллионов посетителей в год.
— Транзитная зона под зданием — это открытая пешеходная зона, которая, по расчетам Москвы, должна пропускать порядка восьми миллионов человек в год, — цитирует слова Шахновской агентство городских новостей «Москва».
Кстати, новый выпуск проекта о жителях Царицына вышел в Сеть.
Читайте также: Учебный корпус РАНХиГС реконструируют