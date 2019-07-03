Алла Пугачева появилась на светском мероприятии с дорогим кольцом
• 13:50 • 3 июля 2019
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Ранее в интервью Алла Пугачева говорила журналистам, что не очень серьезно относится к украшениям
Фото: Фото из « Инстаграм» (@alla_pugacheva_forum)
Певица Алла Пугачева появилась на светском мероприятии с кольцом на левой руке, которое, по оценке специалистов, стоит примерно как пять однокомнатных квартир в Москве.
Снимок на своей официальной странице в Instagram опубликовала актриса Олеся Судзиловская.
Ранее в интервью Алла Пугачева рассказывала журналистам, что не очень серьезно относится к украшениям.
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