Внутренняя проверка ведется в аэропорту Шереметьево из-за задержек багажа
В московском аэропорту Шереметьево ведется внутренняя проверка из-за задержек багажа. Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
По результатам проверки будут сделаны серьезные выводы по целому ряду сотрудников авиагавани, сообщает РИА Новости.
Напомним, что в столичном аэропорту Шереметьево 29 и 30 июня снова происходили сбои в работе багажной ленты. Она заработала в штатном режиме после получасовой неисправности.
В пресс-службе аэропорта рассказали, что данная ситуация привела к скоплению порядка 1,5 тысячи единиц багажа в терминале D. Уточняется, что причиной неполадки стала высокая грозовая активность, вследствие которой некоторые рейсы прибыли в аэропорт назначения с опозданием.
По данным СМИ, 29 и 30 июня около 9 тысяч единиц багажа не были отправлены по назначению.
Читайте также: Прокуратура возбудила 18 дел из-за задержек выдачи багажа в Шереметьеве