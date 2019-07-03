Реставрация дома братьев Фонвизиных стартовала в Москве
Работы по реставрации дома братьев Фонвизиных начались в столице. Об этом сообщает пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы (Мосгорнаследие).
Здание расположено на Рождественском бульваре. В частности, планируется заменить пластиковые окна на деревянные с учетом исторических аналогов. Будут приведены в порядок дубовые двери, цоколь и штукатурный слой. Помимо этого, фасаду вернут его изначальный цвет — он вновь станет голубым.
Также с фасада исчезнут кондиционеры. Считается, что они выделяются на общем фоне и портят впечатление. Особое внимание реставраторы уделят архитектурно-лепному декору — воссоздадут как утраченные, так и сохранившиеся детали.
Работы завершатся до конца ноября 2019 года, сообщает руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Дом Ивана и Михаила Фонвизиных на Рождественском бульваре представляет высокую историческую ценность. В 1821 году было принято решение о роспуске «Союза благоденствия» с целью создания нового тайного общества. После в нем неоднократно проходили совещания декабристов.
Ранее сообщалось, что усадьбе «Гусева полоса» на западе столицы вернут исторический облик. Вместе с тем ее приспособят под современные нужды туристов.
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