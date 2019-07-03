Система «машинного зрения» появится в поездах МЦК

Технология в будущем позволит свести к минимуму труд машиниста. «Ласточка» будет сама определять место остановки и момент открывания дверей, а также рассчитывать скорость движения.

— Российские железные дороги ведут разработку системы управления электропоездами «Ласточка» в автоматическом режиме, — сообщили в пресс-службе РЖД. — Для этого компания приступила к постепенному оснащению парка электропоездов, а также инфраструктуры станций и технологических объектов МЦК специальной аппаратурой для дистанционного контроля и управления движением. В ближайший год предстоит проведение серии испытаний по отработке технологии движения в автоматическом режиме под контролем машинистов.

Однако тестовых поездок с пассажирами или тестовых поездок одновременно с пассажирскими перевозками на МЦК пока не планируют.

В технологическом перевооружении нет ничего фантастического. Электропоезда, оснащенные набором датчиков, таких как видеокамера, тепловизор и лидары, каждый из которых выполняет свою функцию по распознаванию объектов на пути, уже используются.

По словам производителей электроники, система уже действует на некоторых грузовых поездах. Благодаря ей обеспечивается ведение составов по графику в пределах определенного участка.

Различные системы анализируют местоположение электропоезда и настраивают работу систем торможения и тяги так, чтобы состав прибыл на станцию к определенному времени.

Систему автоматического ведения поездов впервые испытали в 1961 году в московском метро. Перед отправлением машинист нажимал кнопку на пульте, и состав отправлялся. По прибытии на станцию осуществлялось прицельное торможение.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Первую окружную железную дорогу вокруг Москвы построили за пять лет и открыли в 1908 году, чтобы оптимизировать систему перемещения грузов, прибывавших по железным дорогам.

КСТАТИ

В соответствии с одним из проектов городской железной дороги начала XX века огромный центральный вокзал должен быть построен на Васильевском спуске и быть выше кремлевских стен.

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