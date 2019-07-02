Дополнительные поезда запустят между Москвой и Санкт-Петербургом
Дополнительные «Ласточки» назначаются между Москвой и Санкт-Петербургом в июле и августе. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».
Поезда будут курсировать сдвоенными составами. В июле они отправятся из Москвы 3, 5, 8, 10, 15, 17, 19, 24, 26, 29 и 31 июля. Время отправления — 15:15. Прибудут «Ласточки» на Московский вокзал в Петербурге в 23:00. Кроме того, 12 и 22 июля из столицы отправятся составы, следующие до Ладожского вокзала. Время отправления этих поездов — 15:15.
В августе составы по маршруту Москва — Санкт-Петербург проследуют 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 числа.
В обратном направлении «Ласточки» начнут ходить со 2 июля по вторникам, четвергам, воскресеньям. Время отправления — 13:58.
Продажа билетов на поезда уже доступна во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте и в мобильном приложении РЖД. Корректировки в расписании были введены из-за высокого спроса на поездки между двумя городами, добавляют в РЖД.
Напомним, с 1 июля были введены новые пригородные поезда класса «Комфорт» еще на десяти маршрутах. Они будут выполнять более 50 рейсов на участке Москва — Крюково — Клин. Поезда класса «Комфорт» оборудованы мягкими сидениями, системой климат-контроля, розетками и многим другим.
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