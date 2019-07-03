Минздрав поддержал введение новой вакцинации в календарь прививок для пенсионеров
• 14:53 • 3 июля 2019
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Главный гериатр Минздрава отметила, что такую прививку надо ставить всем гражданам, которым уже исполнилось 65 лет
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Главный гериатр Министерства здравоохранения Российской Федерации Ольга Ткачева поддержала инициативу о введении в обязательный минимум календаря прививок для пенсионеров вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции.
Она отметила, что это обязательная минимальная планка, обсуждаемая со специалистом.
— Для старшего возраста есть прививки, которые необходимы. Например, прививка от гриппа и пневмококковой инфекции. Прохождение этой вакцинации снижает общую смертность на 50 процентов, — приводит слова Ткачевой агентство городских новостей «Москва».
Главный гериатр Минздрава отметила, что такую прививку надо ставить всем гражданам, которым уже исполнилось 65 лет.
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