Роспотребнадзор предложил создать календарь прививок для пенсионеров
• 09:45 • 3 июля 2019
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Вакцины позволят обезопасить людей в возрасте от различных инфекций
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»
В Роспотребнадзоре выступили с предложением разработать календарь прививок для пенсионеров, чтобы увеличить среднюю продолжительность жизни в России.
Нововведение будет частью национального проекта «Демография», который призван повысить продолжительность жизни в России до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030-му.
Прививки позволят обезопасить людей в возрасте от различных инфекций.
Глава ведомства Анна Попова также отметила, что подобный календарь уже создали для детей. Недавно в него внесли вакцинацию от кори для граждан до 55 лет. Соответствующая информация приведена на сайте Роспотребнадзора.
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