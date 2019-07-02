Российские врачи создали новую вакцину против Эболы
Российские врачи разработали инновационный препарат, способный бороться с Эболой.
Роспотребнадзор сообщает, что вакцина была создана в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Свойства препарата имеют ряд преимуществ над западными аналогами. Отмечается, что российская вакцина более безопасна, не вызывает побочных эффектов и надежнее защищает организм от опасной инфекции.
— Представленная вакцина прошла все стадии государственной регистрации и в настоящее время является самой безопасной и низкореактогенной вакциной, производимой в мире, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
В данный момент препарат рассматривается как претендент для запуска в активное использование медицинскими учреждениями Конго. Известно, что сейчас в стране продолжается борьба с эпидемией Эболы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
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