Участок дублера Кутузовского проспекта откроют в этом году

Участок южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до Минской улицы откроют в конце августа — начале сентября.
Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, строящийся южный дублер Кутузовского проспекта разделен на два участка. Движение по первому запустят в конце лета — начале осени.
— Второй участок — от транспортной развязки на Минской до пересечения с Третьим транспортным кольцом — должен быть построен к июню 2020 года, — рассказал Бочкарев.
Официальный сайт мэра Москвы сообщает, что строительство трассы необходимо для разгрузки Кутузовского проспекта и прилегающих улиц, а также для удобного подъезда к инновационному центру «Сколково».
В работах задействованы около 500 строителей, 85 единиц техники. Общая протяженность трассы составит 12 километров.
Читайте также: Проходка тоннелей Некрасовской линии завершится в июле