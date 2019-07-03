Водителей-наркоманов в России будут выявлять по слюне
Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что отечественные специалисты создали прибор, с помощью которого инспекторы смогут выявлять употреблявших наркотики водителей по слюне.
Первые образцы аппарата уже продемонстрировали в инновационном центре «Сколково».
По словам Черникова, в настоящее время общественность активно обсуждает возможные усиленные меры, в частности по привлечению к ответственности автомобилистов, находящихся под воздействием наркотиков.
— Мы в «Сколкове» уже показали первые приборы, которые помогут инспекторам выявлять в состоянии опьянения водителей путем взятия слюны и показать факт употребления наркотических веществ, чтобы в дальнейшем пресечь движение транспортного средства, — приводит РИА Новости слова главы ГИБДД.
Черников отметил, что далее такие водители будут отправляться в наркодиспансеры для освидетельствования, после которого их ждет привлечение к ответственности.
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