Специалисты рассказали, как похудеть без диет
• 15:41 • 3 июля 2019
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Справиться с лишним весом поможет правильное дыхание
Фото: Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»
Эксперты поделились секретом похудения без жестких диет и утомительных тренировок. Справиться с лишним весом поможет правильное дыхание.
Сбросить до 250 граммов можно, если делать специальную дыхательную гимнастику. Сначала следует принять правильное положение. Затем надо вдыхать воздух в течение трех секунд, выдыхать в течение 7 секунд. Упражнение необходимо делать минимум две минуты в день.
Дыхательная гимнастика помогает укрепить мышцы живота и запустить метаболизм, сообщает «Стерлеград».
Ранее российские диетологи рассказали, как похудеть с помощью арбузной диеты.
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