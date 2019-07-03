Минздрав объяснил увеличение числа больных ВИЧ
Минздрав России прокомментировал сообщения о росте заболеваемости ВИЧ в российских регионах.
Отмечается, что цифры вовсе не означают ухудшение в этой сфере. Напротив, показатель может увеличиваться за счет снижения смертности от ВИЧ. Последнее происходит в результате успешного лечения.
В прошлом году свой ВИЧ-статус проверил каждый четвертый россиянин. В результате вирус был выявлен примерно у 86 тысяч жителей. Всего в стране зарегистрировано 896 тысяч человек с ВИЧ. При этом новые случаи заражения выявляются на ранних стадиях, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что ВИЧ начал активно распространяться в общей популяции, выйдя за пределы наиболее уязвимых групп населения. В зоне риска находятся граждане в возрасте от 30 до 44 лет.
В июне президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения до 2025 года. Особое внимание в документе уделено в том числе ВИЧ-инфекции, которая названа угрозой национальной безопасности.
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