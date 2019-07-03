Законопроект против мата ввели на рассмотрение в Верховной раде Украины
Депутат Верховной рады Украины Ольга Богомолец выдвинула на рассмотрение законопроект «О противодействии сквернословию».
По ее словам, основной целью документа является предотвращение употребления ненормативной лексики в общественных местах.
Богомолец отметила, что для народа Украины мат является чем-то несвойственным. В стране, как подчеркивает депутат, «совершенно другое пантеистическое измерение ругательства».
— Принимать закон об украинском языке и не вычищать язык от совершенно не присущих украинской культуре. Это не наше, не украинское. Украинцы никогда не матерились и не употребляли брань ниже пояса, — приводит слова Ольги Богомолец «Украинская правда».
Она отметила, что если жители страны хотят материться, пусть делают это на родном языке.
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