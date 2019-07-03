Фабрика шоколада открылась на высоте 327 метров над землей

В этот день на смотровую площадку приехал представитель Книги рекордов России Станислав Коненко. В его руках сертификат: «Самое высокое производство шоколада в мире над уровнем земли».

Он торжественно объявил:

— Уважаемые гости, вы присутствуете на уникальном событии. Сегодня здесь, на высоте 327 метров, открывается шоколадная фабрика, аналогов которой нет во всем мире. Нигде больше шоколад не производят так высоко, прямо под облаками. Объявляю этот рекорд официально зарегистрированным.

Тут же появились шоколатье с подносами, которые предложили гостям продегустировать первые конфеты, приготовленные на рекордно высокой фабрике. Кондитеры шутят, что на такой высоте шоколад вкуснее, чем на земле.

Мол, здесь он легче, воздушнее! Но самом деле технология производства практически не отличается от той, которую используют на обычных фабриках. Разве что размеры оборудования здесь в разы меньше. Да и какао-бобы привезены специально из Перу.

Весь процесс изготовления конфет от начала и до конца открыт для посетителей. Технологи с удовольствием рассказывают о работе фабрики.

— Вот эта миниатюрная жужжащая машина дробит какао-бобы, этот аппарат чистит их от шелухи, а мельница — измельчает в крупу, — рассказывает главный технолог Вера Шаяхметова. — На отдельном этапе добавляются молоко и сахар. Затем масса заливается в формочки и отправляется в холодильник. Через несколько часов получаются конфеты. Можно пробовать.

Пока здесь производят только молочный шоколад, но со временем ассортимент станет разнообразнее. Конфеты из воздушной фабрики на прилавки магазинов не попадают. Ими угощают только посетителей смотровой площадки. Причем в неограниченном количестве.

И первые дегустаторы тут же поделились мнением.

— И правда, есть разница, — подтверждает школьник Петр Соколов. — Этот шоколад очень мягкий — тает во рту. А конфеты из магазина совсем другие.

— А мне кажется, что здесь он более сладкий, — добавляет москвичка Людмила Феклисова.

Смотровая площадка — уникальное место для сладкоежек. Тут уже работает фабрика мороженого — тоже самая высокая в Европе. За год здесь произвели шесть миллионов стаканчиков лакомства. Им угощаются посетители небоскреба, которые теперь могут оценить и небесный шоколад.

Сладкий состав

В Книгу рекордов Гиннесса попал и шоколадный поезд из бельгийского шоколада, изготовленный семь лет назад мальтийским кулинаром Эндрю Фаррутия. Сладкий экспресс длиной 34 метра выставлен на Южном вокзале Брюсселя. На создание поезда у него ушло 1285 килограммов бельгийского шоколада и 784 часа рабочего времени. Поезд выполнен со всеми мельчайшими деталями. В Бельгию его переправляли в 25 больших ящиках. Автор кондитерского шедевра посвятил его Бельгии, как стране, одной из первых построившей собственную сеть железных дорог и славящейся своим шоколадом.

КСТАТИ

Ко многих странах сегодня разрабатываются проекты огромных вертикальных ферм: в США, Японии, Швеции. Более того, некоторые фермы уже строятся. Так, в шведском городе Линчепинге в 2014 году построили ферму высотой 54 метра: ни больше, ни меньше 17-этажного дома.

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