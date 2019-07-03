Проекты по строительству новой канатной дороги представят две компании

В конкурсе по строительству канатной дороги между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал» примут участие два инвестиционных консорциума (объединение независимых предприятий для координации их предпринимательской деятельности — прим. «ВМ»). Об этом рассказали в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Прием заявок на участие в конкурсе по строительству канатной дороги — он проводится в два этапа — уже завершен. Среди требований к компаниям — наличие финансов и опыт при работе с подобными проектами.

— В конкурсе будут участвовать два консорциума: один во главе с ООО «Московские канатные дороги», другой представляет ООО «Универсальные инвестиции», — сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Так, первая компания участвовала в работе над строительством канатной дороги на Воробьевых горах. В состав второй компании входит французский производитель, его дочерняя структура и одна из крупнейших инвестгрупп ИК «Регион».

— На втором этапе конкурса потенциальные инвесторы должны до 25 сентября 2019 года представить в правительство столицы свои конкурсные предложения. С победителем будет заключено концессионное соглашение, — сказал Владимир Ефимов.

Срок концессии составит 25 лет, из них около 2,5 лет займет строительство. Принадлежать дорога после ее запуска будет городу. Инвестор в свою очередь получит право размещать на станциях и в кабинах канатной дороги рекламные материалы, а также создавать у станции метро «Сходненская» коммерческие площади. Все это позволит окупить сделанные ранее вложения.

Протяженность канатной дороги через Химкинское водохранилище составит 2,3 километра. Ее интегрируют в транспортную сеть столицы. Оплатить поездку горожане смогут при помощи транспортной карты «Тройка». Время в пути составит 7 минут. Пассажиропоток в сутки сможет достигать 19 миллионов человек. Объем инвестиций в возведение новой «канатки» превысит 3 миллиарда рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Прохоров, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы:

— Мы считаем канатные дороги перспективным видом городского общественного транспорта. Их основным преимуществом является экологичность, так как отсутствуют вредные выбросы в атмосферу. Кроме того, «канатки» работают почти бесшумно, занимают меньше земли, чем автодороги или рельсы для наземного общественного транспорта, не требуют масштабного освобождения территорий, позволяют сохранить в целости зеленые насаждения.

Читайте также: Леонид Кострома: Канатные дороги — перспективный вид общественного транспорта