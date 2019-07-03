Российский депутат назвал избрание нового главы Европарламента «компромиссным решением»
Депутат Государственной думы, член комитета по международным делам Сергей Железняк высказался по поводу избрания нового главы Европарламента. Напомним, что должность спикера теперь занимает социал-демократ из Италии Давид Сассоли.
Железняк отметил, что данный выбор по итогам голосования можно считать «компромиссным решением».
— Избрание итальянского социал-демократа главой Европарламента — наиболее компромиссный вариант для нынешнего состава ЕП, в котором сильные позиции после выборов в мае этого года стали занимать евроскептики. Совет Европы попытался сохранить баланс, — приводит РИА Новости слова российского депутата.
Железняк также напомнил о прежних высказываниях Сассоли. По словам депутата, итальянец, несмотря на принадлежность к левому крылу Европарламента, неоднократно призывал к диалогу западных стран с Россией.
Добавим, что Сассоли по итогам голосования набрал 345 голосов. Итальянец будет занимать указанную должность в течение двух с половиной лет.
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