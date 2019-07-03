Владимир Путин сменил посла России в ЮАР
• 18:57 • 3 июля 2019
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Владимир Путин подписал данный указ 3 июля
Фото: Официальный сайт Кремля
Президент Российской Федерации Владимир Путин сменил посла РФ в Южно-Африканской Республике.
На указанную должность заступил Илья Рогачев. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Отметим, что Илья Рогачев работает в системе Министерства иностранных дел с 1994 года. С 2001 по 2004 год он был заместителем директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз, с 2004 по 2009 год — заместителем постоянного представителя РФ при ООН в Нью-Йорке.
Ранее должность посла России в ЮАР занимал Михаил Петраков.
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