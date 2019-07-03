Директор-распорядитель МВФ прекратила исполнять свои обязанности
• 19:03 • 3 июля 2019
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Кристин Лагард занимала пост главы Международного валютного фонда с 2011 года
Фото: скриншот с видео CNNMoney
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард временно покинула свой пост.
Отставка политика связана с ее возможным назначением на пост президента Европейского центрального банка. На период рассмотрения кандидатуры Лагард ее обязанности будет временно исполнять первый заместитель главы фонда Дэвид Липтон, сообщает пресс-служба МВФ.
Напомним, Кристин Лагард занимала пост главы Международного валютного фонда с 2011 года. До этого она была министром экономики, финансов и промышленности Франции при президенте Николя Саркози.
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