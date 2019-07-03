Сергей Собянин сообщил, что число сделок по аренде недвижимости возле МЦК увеличилось на две трети
• 19:28 • 3 июля 2019
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Сергей Собянин рассказал о роли МЦК 3 июля
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Количество сделок по аренде недвижимости и заявок на строительство возле Московского центрального кольца увеличилось на две трети в первый год запуска кольца.
Данную статистику привел мэр Москвы Сергей Собянин.
— В первый же год запуска мы видели, что там на две трети увеличилось количество сделок по аренде недвижимости, земли, заявок на строительство и так далее, инвестиций, — отметил глава города.
Кроме того, он добавил, что благодаря запуску кольца, где курсируют «Ласточки», Москва стала получать дополнительный доход за счет инвестиций.
Сергей Собянин рассказал о преимуществах МЦК во время эфира на телеканале «Москва 24».
МЦК запустили в российской столице осенью 2016 года.
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